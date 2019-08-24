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Habamam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.08.2019 22:36 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hababam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Habamam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı hayatını kaybetti

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Seçer, Bir süre önce, Hababam Sınıfı’nın diğer efsane oyuncuları ile birlikte ağırladığım Faruk Şavlı’nın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Oyuncumuza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim dedi.

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Cilt kanseri ile mücadele ettiği ileri sürülen ve Adana’daÿtedaviÿgördüğü hastanede vefat eden Şavlı için yarın memleketi Mersinde tören düzenlenecek. Şavlı, kent merkezindeki Muğdat Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının son yolculuğuna uğurlanacak.

Merhum Şavlı, Domdom Ali karakteri ile tanınan Feridun Şavlının kardeşi olarak biliniyordu. (DHA)

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Hababam Sınıfı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Faruk Şavlı

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