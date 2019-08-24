Habamam Sınıfı oyuncularından Faruk Şavlı hayatını kaybetti

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Seçer, Bir süre önce, Hababam Sınıfı’nın diğer efsane oyuncuları ile birlikte ağırladığım Faruk Şavlı’nın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Oyuncumuza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim dedi.

Cilt kanseri ile mücadele ettiği ileri sürülen ve Adana’daÿtedaviÿgördüğü hastanede vefat eden Şavlı için yarın memleketi Mersinde tören düzenlenecek. Şavlı, kent merkezindeki Muğdat Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının son yolculuğuna uğurlanacak.

Merhum Şavlı, Domdom Ali karakteri ile tanınan Feridun Şavlının kardeşi olarak biliniyordu. (DHA)

