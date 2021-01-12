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Haber Global'de Buket Aydın depremi! Buket Aydın geldi, Jülide Ateş gitti

12.01.2021 17:38 | Son Güncelleme:
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Haber Global'de Buket Aydın depremi! Buket Aydın geldi, Jülide Ateş gitti

Haber Global'den dün yapılan açıklamayla, Buket Aydın ile sözleşme imzalandığı duyurulmuştu... Buket Aydın'ın açıklanmasının ardından, flaş bir ayrılık yaşandı.

Kanal D Ana Haber Eski Sunucusu Buket Aydın, Haber Global ile anlaştı. Dün yapılan açıklamada Aydın'ın, 'Bukey Aydın ile Koltuk' adında bir program sunacağı duyuruldu.

Haber Global'de Buket Aydın ile anlaşma imzalandığının açıklanmasının ardında flaş bir ayrılık yaşandı.

Daha önce CNN Türk'te Buket Aydın sunumuyla ekrana gelen, bu sezonun başında Jülide Ateş'in sunumuyla Haber Global'e transfer olan 40 prgramı ile yollar ayrıldı.

Buket Aydın'ın sunacağı programın da, 40 ile benzer bir formatta olması bekleniyor.

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BUKET AYDIN GELDİ! JÜLİDE ATEŞ GİTTİ

Buket Aydın'ın Kanal D Ana Haber Sunuculuğu ve Kanal D Haber Daire Başkanlığı görevlerinden ayrılmasının ardından, geçen sezon CNN Türk'te yayınlanan 40 programındaki sunuculuk görevi de sona ermişti.

BBO Yapım imzalı 40 programı, Buket Aydın'ın yerine Jülide Atel'le anlaşmış ve program da Haber Global'e transfer olmuştu.

'MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ' DEMİŞTİ

Medya Tava'nın özel haberine göre, Buket Aydın'ın Haber Global kadrosuna katıldığı gün, Jülide Ateş ve 40 programıyla yolların ayrılması dikkat çekti. Aydın, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaptığı bir açıklamada, 40 benzeri bir formatla ekrana döneceğini duyurmuştu.

Yaptığı açıklamada, Haber Global'de Julide Ateş'in sunduğu '40 Soru' programına atıfta bulunan Buket Aydın "Önümüzdeki aylarda daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı, mekanın sahibi geri geliyor" demişti.

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