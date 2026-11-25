İstanbul'daki olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 2347 Sokak’ta bulunan bir sitede yaşandı.

5. KATTAN DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Kardelen Hoş E. (22), ikamet ettiği binanın 5’inci katından henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağıya düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın acil serviste tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DAİREDEN TARTIŞMA SESLERİ GELMİŞ

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, çevrede yaşayan vatandaşların bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmada, Kardelen Hoş E. ile eşi Burak E. arasında olaydan önce uzun süreli bir tartışma yaşandığı, daireden tartışma seslerinin geldiği yönünde beyanlar alındı.

1 AY ÖNCE EVLENMİŞLER... EŞİ TUTUKLANDI

Yaklaşık 1 ay önce evlendikleri öğrenilen çiftle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Burak E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır