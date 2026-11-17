ABD'de son günlerde yaşanan dijital sistem arızalarına bir yenisi daha eklendi. Bankacılık sistemlerinde meydana gelen erişim sorunları ve hava trafiğini etkileyen iletişim kesintilerinin ardından ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) kurum içi iletişimde kullandığı çok gizli ağ devre dışı kaldı. CNN'in 5 kaynağa dayandırdığı habere göre, kesintinin nedeni henüz belirlenemezken şu ana kadar herhangi bir siber saldırı bulgusuna rastlanmadı.

ABD'NİN ÇOK GİZLİ İLETİŞİM AĞI DEVRE DIŞI KALDI

ABD'de dijital altyapılarda yaşanan aksaklıklar devam ederken, bu kez ülkenin en kritik güvenlik kurumlarından biri olan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) iletişim sisteminde kesinti meydana geldi.

ABD merkezli CNN televizyonunun 5 farklı kaynağa dayandırdığı haberde, NSA'nın kurum içi haberleşme amacıyla kullandığı çok gizli ağın devre dışı kaldığı bildirildi.

SİBER SALDIRI ŞÜPHESİNE İLİŞKİN BULGUYA RASTLANMADI

Haberde, NSA yetkililerinin yaşanan kesintinin kapsamını ve nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

İlk incelemelerde sorunun bir siber saldırıdan kaynaklandığına yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

NSA'dan ise yaşanan iletişim kesintisine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BİRÇOK UYGULAMADA KESİNTİ RAPORLARI GELİYOR

Gmail, Marriott, Microsoft Outlook ve Microsoft 365 dahil olmak üzere birçok büyük hizmeti etkileyen kesintiler bildirdiğini rapor ediliyor. Apple Destek, App Store, iCloud ve Apple Pay için de raporlar hızla artıyor.

ABD'DE BANKACILIK SİSTEMLERİNDE DE ERİŞİM SORUNU YAŞANDI

ABD'de daha önce de farklı sektörleri etkileyen sistem arızaları meydana gelmişti.

Dijital hizmetlerdeki anlık kesintileri ve bağlantı problemlerini kullanıcı bildirimleri üzerinden takip eden Downdetector.com, dün ABD'deki birçok bankanın sistemine erişimde sorun yaşandığını duyurmuştu.

Erişim problemlerinin bildirildiği bankalar arasında JPMorgan Chase, Bank of America, US Bank ve Wells Fargo da yer almıştı.

TÜM HAVALİMANLARINDA KALKIŞLAR DURDURULMUŞTU

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) de geçtiğimiz cumartesi günü hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim arızası nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarında uçak kalkışlarını durdurmuştu.

Sistem arızası nedeniyle ABD genelinde uçuşların kalkışları 4 saatten uzun süre gerçekleştirilememişti.

Yaşanan aksaklık, 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana ülkede uçak kalkışlarının en uzun süre durdurulduğu olay olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır