ABD havacılık alanında alarma geçti! ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ABD genelinde uçuş yasağı ilan edildiğini duyurdu.

ABD ALARMA GEÇTİ: ÜLKE GENELİNDE UÇUŞ YASAĞI

İkinci bir emre kadar uçakların iniş ve kalkışlarının yasaklandığının belirtiğildiği açıklamada, yasağın sebebiyle ilgili ilk resmi ifadelere de yer verildi.

10 BİN UÇUŞ ETKİLENDİ

Uçuş yasağının ardından yaklaşık 10 bin uçuşun iptal edildiği ya da ertelendiği bildirildi.

ABD hava sahasındaki tüm uçaklara en yakın havalimanına iniş yapmaları emri verildi.

HAVADA 3100 UÇAK VARDI

Uçuş yasağının ilan edildiği esnada ABD hava sahasında yaklaşık 3.100 uçak bulunuyordu.

TRAFİK KONTROL FREKANSLARI VE RADAR KAPASİTESİ SORUNU

Hava trafik kontrol frekansları ve radar kapasiteleriyle iligli sorun sebebiyle uçuş yasağı ilan edildiği aktarıldı.

Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Olağanüstü şartlar ve güvenlik gerekçeleriyle tüm uçuşları durdurduk" ifadesine yer verildi.

ULAŞTIRMA BAKANI: "TÜM HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DURDU"

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Duffy, "FAA, tüm Hava Trafik Kontrol Merkezlerini etkileyen bir iletişim sorununun ardından ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı." ifadesini kullandı.

FAA teknisyenlerinin sorunu araştırdığını belirten Duffy, gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceklerini kaydetti.

"BU YENİ BİR 11 EYLÜL DEĞİL"

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin; "Bu yeni bir 11 Eylül değil. Ama bu sorunu düzeltmek biraz zaman alacak. Saldırı olduğuna inanmak için sebep yok."

11 EYLÜL'DEN SONRA BİR İLK

ABD’de 11 Eylül saldırılarından bu yana ikinci kez ülke genelinde tüm uçuşların kalkışları durduruldu.

5 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 5 saat sonra ise kriz sona erdi ve yasak kaldırıldı.