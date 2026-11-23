Bugün, 23 Kasım 2026 tarihinde Adana'da hava durumu ilginç bir seyir izliyor. Adana’nın tipik iklim özellikleri dışında, yerel hava koşullarında değişiklikler gözlemleniyor. Sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Hava genel olarak bulutlu olacak. Ancak aralıklı olarak güneş ışınları da görülebilir. Sabah saatlerinde hissedilen serinlik, gün ortasında sıcaklığa dönüşecek.

İlerleyen saatlerde çeşitli hava şartlarıyla karşılaşmak mümkün. Gündüz hafif rüzgarlar, dışarıda vakit geçirenler için keyifli bir atmosfer sunabilir. Akşam saatlerine yaklaşıldıkça hava daha değişken bir hal alacak. Havanın bulutlu kalması, sıcaklığın düşmesi akşam planlarınızı etkileyebilir. Adana’da bugün dışarıda geçireceğiniz saatlerin tadını çıkarmak önemli.

Önümüzdeki günlerde Adana'daki hava durumu açısından bazı tahminler var. Çarşamba günü sıcaklıkların 21 ile 24 derece arasında seyredeceği düşünülüyor. Ancak sonraki günlerde yerel hafif yağışların görülebileceği öngörülüyor. Açık havada zaman geçirecek olanların ani değişimlere karşı önlem alması faydalı olacaktır. Adana’nın hava dinamikleri, ani değişikliklere açıktır.

Dışarıda vakit geçirenlerin hava tahminlerini takip etmesi önem taşıyor. Kıyafet tercihlerinizi yaparken sıcaklıkların değişkenliğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek, yağışlı havalarda vücut ısınızı korumak akıllıca olacaktır. Önümüzdeki günlerde dışarıda daha fazla zaman geçirecek olanların şemsiyelerini yanlarına alması faydalı olacaktır.

Adana'daki 23 Kasım hava durumu yerel iklimin dinamiklerini yansıtıyor. Gün içerisinde değişkenlik gösterebilecek hava koşulları dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde bu tür dalgalanmalar gözlemlenebilir. Hem günlük aktivitelerinizi hem de kıyafet tercihlerinizde esneklik sağlamayı unutmayın.