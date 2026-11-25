Adana hava durumu, 25 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde dikkat çekici bir değişim gösteriyor. Bugünkü hava, genelde 20 derece civarında seyrediyor. Havanın güneşli olduğu bu günde, arada bir gelen bulutlar etkili olmuyor. Öğle saatlerinde sıcaklık, 22 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerine doğru ise sıcaklığın 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla Adana'daki iklim ılıman ve keyifli kalıyor. Dışarı çıkmak için uygun bir ortam mevcut. Havanın serinlemeden önceki görüntüsünde aktivitelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu karışık bir tablo sunuyor. Sonraki günlerde sıcaklık hafif bir düşüş gösterecek. Gün içerisinde sıcaklık 17 ila 19 derecelere kadar inebilir. Hava genelde kapalı geçecek. Zaman zaman yağışlı hava koşulları etkili olacak. Dışarıda geçireceğiniz zaman dilimlerini iyi planlamalısınız. Dışarı aktivitelerinizde şemsiye bulundurmayı unutmayın. Aniden bastıran yağışlar gündemi sarsabilir.

Adana'nın ılıman kış ikliminde, bugünkü ve önümüzdeki günlerde alabileceğiniz bazı önlemler var. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek etkilidir. Soğuk havalara karşı vücudu korumanızda faydalı olacaktır. Hava durumuna uygun şekilde giyinmek önemlidir. Gittiğiniz yerin sıcak mı soğuk mu olduğunu gözlemlemelisiniz. Yağışların etkili olabileceği günlerde şemsiye taşımak iyi bir fikir. Hafif su geçirmez giysilerle hazırlıklı olmak dışarıda geçirilecek zamanı daha keyifli hale getirir. Adana'daki hava durumu dikkatle izlenmeli. İyi bir planlama ile bu havadan en iyi şekilde faydalanmak mümkündür.