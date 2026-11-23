Bugün, 23 Kasım Pazartesi 2026'da Ankara’nın hava durumu mevsimin özelliklerini yansıtıyor. Genel olarak soğuk ve parçalı bulutlu bir yapı var. Sıcaklık gün içinde 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın düşeceği öngörülüyor. Hava gün içinde az bulutlu, akşam saatlerine doğru daha kapalı hale gelebilir.

Hava güzel. Taze bir nefes almak için uygun bir gün. Yürüyüş yapmak isteyenler için hava harika. Ancak akşam saatlerinde soğuma hissiyatı artabilir. Kalın giysilere ihtiyaç duyulabilir. Gün içinde rahatça dışarıda vakit geçirmek mümkün. Fakat gün batımından sonra kat kat giyinmekte fayda var. Ankara akşamları soğuk geçebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak 18 ile 20 derece arasında seyredecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalmayacak. Gün içinde ani değişiklikler yaşanabilir. Dışarı çıkarken hava durumuna dikkat etmek önemli. Hafta ortasına yaklaşırken sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Çarşamba günü hava daha kapalı olacak. İlerleyen günlerde serin rüzgârlar ile birlikte hava soğuyabilir.

Bu hava şartlarını göz önünde bulundurmak önemli. Önlem almak hem sağlığınızı korur hem de keyifli vakit geçirmenizi sağlar. Dışarı çıkmadan önce kıyafetlerinizi dikkatli seçmelisiniz. Havanın soğuyabileceğini hesaba katmalısınız. Kat kat giyinmek akıllıca bir seçimdir. Ani değişikliklere karşı yanınıza bir ceket almanız iyi olur.

Hava durumunu takip etmek çok önemlidir. Özellikle akşam saatlerinde soğuk havalara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Ankara’nın hava durumu değişken. Hafif bir rüzgâr bile sıcaklığın hissedilmesini değiştirebilir. Gün içinde rahat giysiler giyebilirsiniz. Akşam saatleri için ceket veya kalın bir eşarp almak faydalı olacaktır.

Sonuç olarak, 23 Kasım Pazartesi 2026’da Ankara'da hava durumu açık ve serin. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların düşmesi ve havanın soğuması bekleniyor. Bu nedenle hava durumunu takip etmek önemlidir. Günler bazında planlama yapmak da gerekli.