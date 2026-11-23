Bugün 23 Kasım 2026. Antalya'nın havası oldukça güzel. Yerel halkın duyguları bu günde kendini gösteriyor. Hava durumu, açık ve güneşli bir atmosferle karşılanıyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam var. Güneşli anları değerlendirmek için hafif bir ceket yeterli olacaktır.

Antalya'nın hava durumu sadece bugünü kapsamıyor. Önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. 24 Kasım tarihinde sıcaklıkta bir düşüş bekleniyor. 17 ile 20 derece aralığında bir gün geçireceğiz. Yerel tahminler, kısa süreli yağışların olabileceğini bildiriyor. Dışarıda bulunacağınız süre boyunca, bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanızda fayda var.

Hava durumu Antalya'da önemli bir rol oynuyor. Bu konuda bilgi sahibi olmak, dış mekan aktivitelerini planlamak için avantaj sağlar. Hava koşullarındaki değişkenlik sağlık üzerine de etki ediyor. Ani sıcaklık değişimleri, grip gibi hastalıkların artmasına neden olabilir. Kalın giyinmek ve dikkatli olmak, akıllıca bir stratejidir.

Antalya'nın doğası ve manzarası hava şartlarına bağlı olarak değişir. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecektir. Dışarıda vakit geçirecek olanların dikkatli planlama yapması gerekir. Yağışın olma ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. Yazlık kıyafetlerin yanı sıra hafif yağmurluk veya su geçirmez ayakkabılar bulundurmak önemlidir. Böylece tatilinizi daha az etkilenerek sürdürebilirsiniz.

Antalya'nın hava durumu gün boyunca güneşli ve ılıman. Ancak, önümüzdeki günlerde kontrol altında tutulması gereken değişimler geliyor. Havanızı takip ederek, gününüzü verimli geçirebilir ve güzel anılar biriktirebilirsiniz.