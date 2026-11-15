Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Bahreyn'e yönelik hava saldırılarının "uluslararası hukukun ve iyi komşuluk ilkelerinin ihlali" olduğu belirtildi.

İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını derhal durdurması gerektiği vurgulanan açıklamada, bölgenin güvenlik ve istikrarının sağlanması için ciddi adımlar atılmasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Bahreyn ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırılarına tepki gösterilerek, bu saldırıların "uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ve iyi komşuluk ilkelerinin ciddi biçimde ihlali" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların gerilimi kontrol altına alma çabalarını zorlaştıracağı ve bölgede güvenlik ile istikrarı sağlamaya yönelik siyasi ve diplomatik girişimleri baltalayacağı uyarısında bulunuldu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bahreyn'i hedef alan saldırılar kınanarak, bu saldırıların Bahreyn'in egemenliğinin ihlali olduğu ve bölgeyi daha fazla gerilim ve istikrarsızlığa sürükleyebileceği ifade edildi.

Mısır'ın Bahreyn ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Bahreyn'in ve Körfez ülkelerinin güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliğiyle sıkı sıkıya bağlantılı olduğu" ifade edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın saldırılarının "gerilimin tehlikeli biçimde tırmanması, uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın açık bir ihlali" olduğu kaydedildi.

Yemen Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamasında, İran'ın Bahreyn'e yönelik tekrarlanan saldırılarını kınayarak, bu eylemlerin Bahreyn'in egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra bölgesel istikrar açısından da tehlike oluşturduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki El Rifaa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD'ye ait hava savunma sistemi radarının 6 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurmuştu. İran tarafından yapılan açıklamada, İHA'ların belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğu öne sürülmüştü.

Bahreyn ordusundan yapılan açıklamada ise hava savunma sistemlerinin gün içinde İran tarafından düzenlenen çok sayıda saldırıyı hedeflerine ulaşmadan engelleyerek imha ettiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır