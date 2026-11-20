Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürürken, sisin de etkili olması yollarda zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Görüş mesafesinin yer yer önemli ölçüde azalması, sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle Ardahan’ı Karadeniz’e bağlayan Sahara Geçidi ile Ardahan-Damal-Posof kara yolu üzerindeki Ilgar dağı gibi yüksek rakımlı güzergâhlarda kış şartları kendisini hissettirmeye başladı. Yetkililer, yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücülerin olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Özellikle sisli havalarda hızın düşürülmesi, takip mesafesinin korunması, ani fren ve sollamalardan kaçınılması büyük önem taşıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır