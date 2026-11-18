Aydın hava durumu, 18 Kasım 2026 tarihinde ilgi çekici olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafif bir bulutluluk söz konusu. Sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesi bekleniyor. Öğleye doğru bulutların gökyüzünü kaplaması tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, keyifli bir atmosfer yaratacak. Ancak ani sıcaklık değişimleri olabilir. Rüzgârın etkisiyle dikkatli olmak faydalı.

Akşam saatlerinde sıcaklık 18 derece civarına düşecek. Akşam planlarınız varsa bir ceket almayı unutmayın. Aydın'da hava durumu ılıman şekilde devam edecek. Gün içinde rahat kıyafetler tercih etmeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç bir seyir izleyecek. Cuma günü sıcaklığın 20 derece civarında olması bekleniyor. Cumartesi ve pazar günleri de benzer sıcaklıkların devam edeceği öngörülüyor. Ancak pazar günü yoğun yağış bekleniyor. Dışarı çıkmayı planlayanların dikkatli olması önemli. Yağışlı günlerde kapalı alanlarda vakit geçirmeyi düşünebilirsiniz. Yağmur yolları kayganlaştırabilir. Sürüş koşulları zorlaşabilir. Ulaşımda dikkatli olmak faydalı olacaktır.

Günler ilerledikçe hava durumunu takip etmekte fayda var. Hava değişkenlik gösterebilir. Ani bir soğuma ya da yağışlı günler ortaya çıkabilir. Hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, dışarıda konforlu ve güvenli kalmanızı sağlar.

Aydın'daki hava durumu, 18 Kasım 2026 tarihinde keyifli bir deneyim sunuyor. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşullarına karşı dikkatli olunmalıdır. Hava durumu tahminlerinizi güncel tutarak, aktivitelerinizi buna göre planlayabilirsiniz.