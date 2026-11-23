23 Kasım Pazartesi 2026 itibarıyla Aydın hava durumu ılımandır. Bugün Aydın'da hava 20 derece civarında. Aydın halkı güneşli bir sabaha uyanıyor. İlerleyen saatlerde hafif bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler için uygun bir atmosfer var. Yürüyüş yapmayı sevenler için Aydın hava durumu keyifli bir gün sunuyor.

Aydın'da hava durumu sadece bugüne özgü değil. Önümüzdeki günlerde hava biraz değişebilir. 24 ve 25 Kasım günlerinde daha fazla yağış bekleniyor. Bu tarihlerde sıcaklık 19 ile 21 derece arasında değişecek. Dışarı çıkacakların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları faydalı olur. Yağışlı günler çiselemelerle kendini gösterecek. Bu nedenle şemsiyeleri yanınıza almayı unutmayın.

Aydın'da hava durumu mevsimsel değişikliklere göre farklılık gösteriyor. Bahar aylarına yaklaşırken daha fazla güneşli gün görebiliriz. Ancak kışın etkileri de hissedilmeye başlayacak. Bu geçiş döneminde aniden değişen hava koşularına dikkat etmek önemlidir. Havaların soğumasıyla giyinme stillerimizi revize etmeliyiz. Kalın giysiler seçmek iyi bir fikir. Dışarıda uzun zaman geçirenler rüzgardan etkilenmemek için tedbir almalı.

23 Kasım Pazartesi günü Aydın'da keyifli bir hava durumu bekleniyor. Güneşin sıcak ışıklarıyla dolu bir gün yaşayacağız. Önümüzdeki günlerde yağışların kapıda olduğunu unutmamalıyız. Doğal güzelliklerin tadını çıkarırken, hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalıyız. Aydın'da her an bir hava sürpriziyle karşılaşabiliriz. Dışarı çıkarken gerekli eşyaları yanınıza almayı ihmal etmeyin.