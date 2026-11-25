Aydın'da, 25 Kasım 2026 tarihinde hava durumu ılımandır. Sabah saatlerinde hava açık ve güneşli. Termometreler, gün içinde 20 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık artar ve 22 dereceye ulaşabilir. Hava akımı hafif. Dışarıda vakit geçirirken keyifli anlar sunuyor. Akşam saatlerine doğru sıcaklık düşmeye başlar. Sıcaklık 19 derece civarına geriler. Bugünkü hava durumu, dış mekan etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde Aydın'da hava durumu karışık. Cuma günü sıcaklıklar 19 - 21 derece arasında değişecek. Hafta sonu için tahminler farklı. Cumartesi günü hava bulutlu ve yer yer hafif yağışlı. Önümüzdeki haftada sıcaklıklar mevsim normlarına dönecek. Gün içinde 17 - 20 derece arasında seyredecek. Hava durumundaki dalgalanmalar, Aydın'da yaşayanlar için dikkat edilmesi gereken bir konu.

Aydın'da dışarıda vakit geçirirken hava koşullarına göre giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hafif bir ceket almak yararlı. Güneşli saatlerde açık alanlarda zaman geçirmek isteyenler, güneş kremi kullanmalı. Hava durumu değişken olduğundan aniden bastırabilecek yağışlara karşı hazırlıklı olunması gerekir. Şemsiyenizi veya hafif bir yağmurluk alarak dışarı çıkabilirsiniz. Bu, olası sürprizlerden etkilenmenizi önler.

Aydın için bugünkü hava durumu keyiflidir. Önümüzdeki günlerde hava şartları değişecektir. Dışarıda olanların hava koşullarına dikkat etmesi önemlidir. Planlarını yaparken konforlu bir deneyim yaşamaları için bu önemlidir. Şehrin tadını çıkarırken dikkatli olunması gerekiyor.