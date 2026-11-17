Bakan Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

"SORUŞTURMA YENİ DELİLLER DOĞRULTUSUNDA DERİNLEŞTİRİLMEKTEDİR"

Gürlek, "Fon soruşturmaları, elde edilen yeni deliller doğrultusunda derinleştirilmektedir. İyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını ilgilendiren bu süreci yakından takip ediyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalarda ilgili kurumlarımız koordinasyon içinde görev yapmaktadır. Para hareketleri, malvarlığı devirleri ve bağlantılı hesaplar ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bizim için belirleyici olan kişilerin makamı, unvanı veya bağlantıları değil, somut deliller ve hukuki sorumluluktur. Fon yöneticileri ve piyasa aktörlerinin yanı sıra denetim süreçlerine ilişkin iddialar da soruşturma kapsamındadır. Kamu görevlileri dâhil, hukuki sorumluluk doğurabilecek tüm hususlar yetkili adli makamlarca değerlendirilmektedir. Hiçbir iddia peşinen doğru kabul edilmeyecek, hiçbir somut delil göz ardı edilmeyecektir. Bugün itibarıyla soruşturmalar kapsamında 498 şüpheli bulunmaktadır. 129 şüpheli tutuklu, 289 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı bulunmaktadır. Hakkında yakalama kararı bulunan 54 şüpheliye yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltındaki 22 şüphelinin adli işlemleri sürmektedir" ifadelerini kullandı.

"75 KİŞİDEN 40,4 MİLYAR LİRA TAHSİL EDİLDİ"

Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 40,4 milyar liranın tahsil edildiğini ifade eden Bakan Gürlek, "Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kaçırılmasını önlemek amacıyla 417 gerçek kişi ve 149 tüzel kişinin malvarlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararı uygulanmıştır. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar lira tahsil edilmiştir. Bir kez daha açıkça ifade ediyorum: Gönüllü iade yapılması, tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Önceliğimiz, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını korumak ve birikimlerine kavuşmalarına yönelik hukuki süreçlerin etkin biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizin emeğine ve birikimine sahip çıkma konusundaki kararlı iradesi doğrultusunda, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içindeyiz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında, ilgili kurumlarımızın temsilcileriyle 10’uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Soruşturmaların seyri, mali incelemeler, uygulanan tedbirler ve yatırımcılarımızın haklarının korunmasına yönelik çalışmalarımızı bütün yönleriyle değerlendirdik. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, hukuki sorumlulukların belirlenmesi ve vatandaşlarımızın haklarının korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır