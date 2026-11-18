Bugün, 18 Kasım 2026 tarihinde Balıkesir'de hava durumu sonbaharın karakteristik özelliklerini yansıtıyor. Şehir, mevsime uygun bir iklimle karşı karşıya. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Gün boyunca hafif rüzgarlı bir atmosfer mevcut. Yer yer küçük yağışlar beklenirken, genel olarak kapalı bir hava hakimdi. Bu hava durumu, sulak alanların ve tarım arazilerinin ihtiyacı olan nemi sağlıyor.

Balıkesir'de sonbaharın serinliğini hissetmek mümkün. Güneş ara ara yüzünü gösteriyor. Sıcaklık biraz daha yükseliyor ve 21-22 dereceye ulaşabiliyor. Genel atmosfer biraz soğuk. Dışarıda vakit geçirecek olanların hafif bir mont veya ceket alması faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterebilir. Önümüzdeki birkaç gün boyunca sıcaklıklar 19-21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bazen güneş açsa da diğer zamanlarda bulutlu hava durumu ön planda olacak. Balıkesir’de serin hava akımları, gün sonunda sıcaklıkların düşmesine neden olabilir. Akşam saatlerinde dışarıda olacak olanların dikkatli olması öneriliyor.

Sonbaharın getirdiği değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri için önem taşıyor. Havanın serinliği gereği kalın giysileri tercih etmek akıllıca bir seçim olabilir. Beklenen kısa süreli yağışlı havalarda açık alanlarda fazla zaman geçirmemek sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Balıkesir'de bu dönemde hava durumu, günlük yaşamı ve tarımsal faaliyetleri etkiliyor. Hava tahminlerini takip etmek önemli bir husustur.

Balıkesir'de bugünkü hava durumu sonbaharın tüm dinamiklerini taşırken, ilerleyen günlerde de benzer bir dalgalanma bekleniyor. Hava durumunu incelemek ve önlemler almak önemlidir. Serin günlerde sağlık ve günlük yaşam açısından bu büyük bir önem taşır. Dışarıda yapılacak aktivitelerde hava koşullarını göz önünde bulundurmak, keyifli vakit geçirmenizi sağlamanın en önemli unsurlarındandır.