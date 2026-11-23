23 Kasım 2026 tarihinde Balıkesir’de hava durumu ılımandır. Hava, değişken özellikler göstermektedir. Bugünkü sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyrediyor. Bu durum, Balıkesir’in tipik kasım havasına uygundur. Hava, güneşli olacaktır. Ancak zaman zaman yerel sağanak yağışlar da olabilir. Özellikle öğleden sonra bu tür kısa süreli yağışlar bekleniyor.

Balıkesir’de gün boyunca hafif bir rüzgar hissedilecek. Bu durum, hava sıcaklığını daha serin hissettirebilir. Dışarıya çıkarken hafif bir ceket almak iyi bir fikir olabilir. Gündüzleri açık havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak akşam saatlerine doğru serinlik artacaktır. Havanın daha kapalı hale geleceğini unutmamak gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken gözüküyor. 24 ve 25 Kasım tarihlerinde hava daha çok parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 18 ile 21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu durum, bölge halkının hafif bir kış öncesi rahatı sürdüreceği anlamına geliyor. 26 Kasım'dan itibaren bulutlu hava koşulları, belirgin yağışlı günlere dönüşecek. Bu tarihten itibaren sıcaklık düşecektir. Gündüzler 17 derece civarına kadar inebilir.

Bu dönemde hava koşullarına göre önlem almak akıllıcadır. Hava durumu ile ilgili gelişmeleri takip etmek önemlidir. Dışarı çıkarken giysilerinizi buna göre seçebilirsiniz. Yağış ihtimali yüksek olan günler için şemsiye veya su geçirmeyen giysi bulundurmak, önemlidir. Bu önlem, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, hastalıklara karşı vücut direncinizi artırabilir. Dışarıda geçirilecek zamanın sınırlanması, kış aylarının olumsuz koşullarını daha rahat atlatmanıza yardımcı olur.

Balıkesir’deki hava durumu, 23 Kasım itibarıyla ılımandır. Ancak ilerleyen günlerde değişkenlik gösterecektir. Bu durum, dikkatli olmayı gerektirebilir. Havayı takip ederek, kendiniz ve sevdikleriniz için en iyi hazırlığı yapabilirsiniz.