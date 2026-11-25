25 Kasım 2026 Çarşamba günü Balıkesir'de hava durumu, kış için ılımandır. Hava parçalı bulutlu görünümde. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün boyunca hafif yağışlar görülebilir. Bu yağışlar şehrin doğal güzelliklerini canlandırır. Dışarı çıkacak olanlar dikkatli olmalıdır. Günün ilerleyen saatlerinde bulutların yoğunlaşma ihtimali var. Hava koşullarında değişiklikler olabilir. Bu nedenle hazırlıklı olmak faydalıdır.

Bugünkü hava durumuna baktığımızda, sabah saatlerinde hafif rüzgarlar hissediliyor. Bu durum serin bir hava hissiyatı yaratıyor. Öğle saatlerinde sıcaklık artışı var. Açık havada vakit geçirmek isteyenler için güzel bir fırsat oluşabilir. Ancak akşam saatlerine doğru bulutlar etkisini artırabilir. Yerel kısa süreli yağışlar da sıcaklıkları düşürebilir. Dışarıda vakit geçirenler dikkatli olmalıdır. Özellikle akşam saatlerinde eve dönecek olanlar, sıcak kıyafetler tercih etmeli. Bu, soğukla karşılaşma olasılığını azaltır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ufak değişiklikler gösterecektir. Balıkesir’de haftanın büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Cuma günü hava sıcaklıkları 17 ile 20 derece arasında olacak. Dış mekan aktiviteleri için uygun bir ortam sunuyor. Cumartesi günü ise hafif yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar sıcaklıkları 15 derece civarına düşürebilir. Şemsiyelerinizi yanınıza almanız yararlı olacaktır. Hava durumundaki dengesizlik göz önüne alındığında, kalın giysiler ve yağmurluk almak akıllıca olacaktır.

İlerleyen günlerde, havadaki değişiklikler su buharı yoğunluğunu artırabilir. Bu durum sabah ve akşam saatlerinde sisli havalara yol açabilir. Sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Yavaş ve temkinli seyahat etmek önemlidir. Dışarıda spor yapanlar, hava koşullarına uyum sağlamalıdır. Soğuk havalarda sağlık korunması açısından bu durum çok önemlidir.

Balıkesir hava durumu, yine de ılıman ve geçişken bir özellik taşıyor. Bu gün ve önümüzdeki günlerde, yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişimlere dikkat edilmelidir. Kış mevsiminin etkileri hissedilmeye başlanıyor. Doğru kıyafet seçimi ve önlemlerle sağlıklı bir dönem geçirilebilir.