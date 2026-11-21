Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin önünde bulunan çocuk bisikletinin çalınması üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

BİSİKLETİ ÇALINAN ÇOCUĞUN YÜZÜNÜ POLİSLER GÜLDÜRDÜ

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayının şüphelisini tespit etti. Şüpheli, ikametinde yapılan çalışma sonucu yakalanırken, çalınan çocuk bisikleti de ele geçirildi.



BİSİKLETİNE KAVUŞUNCA POLİSLERE SARILDI

Bisiklet sahibine teslim edilirken, bisikletine yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çocuk, kendisine yardımcı olan polis ekiplerine sarılarak teşekkür etti. Şüpheli hakkında ise gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır