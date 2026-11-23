Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bisikletleriyle gezintiye çıkan 4 arkadaş, kırsal Deydinler Mahallesi'ne gitti. Tarla yollarında bir süre bisiklet süren çocuklardan yabancı uyruklu Ahmet E. (13) ile Fadıl E. (11), arkadaşlarından ayrılarak ormanlık alana yöneldi.

Ormanlık alanda ilerleyen 2 çocuk, bir süre sonra yollarını kaybederek geri dönemedı.

AİLELERİN İHBARI ÜZERİNE JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Çocuklarına ulaşamayan aileler, endişelenerek polis ve jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deydinler Mahallesi çevresindeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kayıp 2 çocuğun yeri tespit edildi.

JANDARMA EKİPLERİ MONTLARINI ÇOCUKLARA VERDİ

Ormanlık alanda bulunan Ahmet E. ve Fadıl E.'nin kıyafetlerinin çamur içinde olduğu ve soğuktan titredikleri görüldü.

Çocukların üşüdüğünü fark eden jandarma ekipleri, üzerlerindeki montları çıkararak çocuklara giydirdi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Jandarma ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine götürülen 2 çocuk, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Ahmet E. ve Fadıl E., gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır