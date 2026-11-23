23 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde Bursa'da hava durumu ılımandır. Gün içinde sıcaklık 19 ila 22 derece arasında değişir. Sabah saatlerinde hava daha serindir. Gün ilerledikçe güneşin etkisiyle sıcaklık artabilir. Kısa süreli rüzgârlar çocuklar ve yaşlılar için sorun yaratabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Bursa'da gökyüzü zaman zaman bulutludur. Arada güneşli anlar da gözlemleniyor. Bu durum, bölgenin iklim yapısıyla örtüşmektedir. Işık ve sıcaklık aralığı, açık havada vakit geçirmeyi sevenler için cazip bir atmosfer oluşturur. Gün içinde anlık sert rüzgârlar hava durumunu etkileyebilir. Dışarı çıkmadan önce hava koşullarını kontrol etmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu dalgalı bir profil alabilir. Özellikle Salı ve Çarşamba günleri sıcaklık düşüşü yaşanabilir. Sıcaklıklar 16 derece civarına kadar inebilir. Bulutlu ve kapalı hava dışarıda kalmayı zorlaştırabilir. Ayrıca, sisli sabah saatleriyle karşılaşma olasılığı vardır. Trafik ve görüş koşullarını dikkate almakta fayda var.

Hava, insan hayatını etkileyen önemli bir faktördür. Bursa'daki hava durumu tahminlerine dikkat etmek önemlidir. Günlük planlamalarınızı yaparken gerekli önlemleri almalısınız. Dışarı çıkmadan önce hava şartlarına uygun kıyafet seçimi yapmalısınız. Yanınıza mutlaka bir şemsiye almanız iyi bir fikirdir. Özellikle serin havalarda kat kat giyinmek önerilir. Uzun süre dışarıda kalacak olanlar, ısınmayı sağlayacak besinler tüketmelidir.

Bursa'da 23 Kasım Pazartesi'deki hava durumu ılımlı ve değişkendir. Önümüzdeki günler için hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarıdaki hava durumu mutluluğunuz ve sağlığınız üzerinde etkilidir. Bu nedenle, daima hazırlıklı olmalısınız.