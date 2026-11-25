Bursa hava durumu, 25 Kasım Çarşamba 2026 için ılımandır. Bugün, hava durumu 20 derece civarındadır. Hava hafif bulutlu ve zaman zaman güneşli bir görünüm sergiliyor. Şehri ziyaret edenler için keyifli bir gündür. Güneşli saatlerde açık havada vakit geçirmek harika bir fırsattır. Ancak gün içinde beklenmedik hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hafif soğuk hissedilebilir. Bu yüzden dışarı çıkarken ceket almak akıllıca olacaktır.

Bursa'nın hava durumu sadece bugüne odaklanmakla anlaşılmaz. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Hafta sonuna yaklaşırken sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında değişecektir. Cuma ve Cumartesi günlerinde hava biraz daha kapalı olabilir. Bu da gün içinde hafif bir serinlik hissi yaratabilir. Özellikle açık havada zaman geçirecek olanlar, kalın giysiler ve şemsiyeleri yanlarında bulundurmalıdır.

Yağışlı günler Bursa için kaçınılmaz olabilir. Aralık ayına yaklaşırken ani yağışlara dikkat etmek gerekir. Hava sıcaklığı düşük olduğundan, yağış olasılığı artar. Bursa'da yaşayanların ve burayı ziyaret edenlerin hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Elektronik cihazlardan güncel bilgilere ulaşmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmadan önce hazırlık yapmak açısından bu oldukça belirleyicidir.

Bursa'da bugünkü hava durumu 20 derece civarındadır. Açık ve hafif bulutlu bir atmosferle karşı karşıyayız. Önümüzdeki günlerde beklenen hava değişimi önemlidir. Bu, hazırlıklı olmanın gerekliliğini bir kez daha vurgular. Şehirdeki yaşam, iklim koşullarına göre sürekli değişir. Doğru giysi seçimi ve güncel hava durumu bilgisini takip etmek keyifli bir deneyim sağlar. Bursa'nın doğası kadar, hava koşulları da değişkenlik gösterebilir. Her durumda tedbirli olmak, güzel günlerin tadını çıkarmanıza yardımcı olacaktır.