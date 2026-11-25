Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından şok uygulamalar, kız öğrenci yurtları çevresi, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler bölgesi ve kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 91 şahıs ve bin 683 araç sorgulandı. Denetimlerde 32 aranan şahıs yakalanırken, 2 tabanca, 2 tüfek, 35 fişek, 24 adet uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca 16 bıçak taşıyan şahsa idari yaptırım uygulandı. Öte yandan 2 iş yerinde yapılan denetimlerde 197 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirilirken, 2 iş yerine idari işlem yapıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır