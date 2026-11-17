Olay, saat 19.30 sıralarında Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Çobanlı İskelesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, emlakçılık yaptığı öğrenilen S.D. (36), iddiaya göre iskeleden denize atladı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kadının su üzerinde kalabilmesi için denize can simidi attı. Can simidine tutunan S.D., ekiplerin gelmesini bekledi.

DENİZ POLİSİ BOTLA KURTARDI

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Botla kadının bulunduğu noktaya ulaşan deniz polisi ekipleri, S.D.'yi sudan çıkararak güvenli bir şekilde iskeleye ulaştırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bilincinin açık olduğu öğrenilen kadın, iskelede sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye götürülen S.D. tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır