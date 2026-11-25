25 Kasım Çarşamba 2026 tarihi itibarıyla Denizli'deki hava durumu kış mevsiminin yaklaştığını gösteriyor. Bugünde hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında değişiyor. Denizli'deki gökyüzü genellikle kapalı. Hafif bir rüzgar da hissediliyor. Bu durum, sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissi yaratıyor. Öğle saatlerinde sıcaklık artıyor. Dış mekan aktiviteleri için uygun seviyelere ulaşıyor. Ancak akşam saatlerinde serin hava etkili olmaya başlayacak.

Sıcaklıkların bu seviyelerde seyretmesi Denizli hava durumu için normal. Hava durumundaki bu değişiklikler, dışarıda vakit geçirenler için dikkat gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? İlerleyen günlerde, özellikle 26 ve 27 Kasım tarihlerinde sıcaklıkların 18 - 20 derece civarında olması bekleniyor. Daha yoğun bir soğuk olmayacak. Hava sıcaklıklarındaki bu düşüş, dış mekan aktiviteleri için dikkate alınması gereken bir unsur.

Hava durumu hakkında dikkat edilmesi gereken bir başka konu, beklenen hafif yağışlar. Bu durum, dış mekan etkinliklerinizi planlarken göz önünde bulundurulmalı. Yağışların etkili olabileceği günlerde şemsiyelerinizi yanınıza almanız iyi bir fikir. Dışarıda kalmayı planladığınız sürelerde hafif bir kaban giymek de önemli. Hava durumuna göre giyinmek, soğuk algınlıklarının önlenmesi açısından faydalı.

Denizli'deki hava durumu, kış aylarının habercisi olan bir mevsim geçişine işaret ediyor. Bugünkü hava genel olarak 19 - 22 derece arasında. Hafif rüzgarlı bir gün geçiriyoruz. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar biraz daha düşecek. Hafif yağışlar olabileceğini unutmayın. Planlamalarınızı buna göre yapmanızda fayda var. Havanın değişkenliği günlük yaşamı etkileyen bir unsur. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek alışkanlık haline gelmeli.