Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir aracı takibe aldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21 Kasım 2026 tarihinde Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan Mersin'e uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen araç durduruldu. Polis ekiplerinin araçta yaptığı adli aramada, 859 kutuya yerleştirilmiş toplam 46 bin 203 adet sentetik ecza (Lyrica) ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon 200 bin TL olduğu bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında C.Y. (27) ve S.A. (39) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 22 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan C.Y. ve S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır