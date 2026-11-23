Erzurum'daki hava durumu, 23 Kasım 2026 tarihinde oldukça önemlidir. Bugün Erzurum'da hava soğuk ve kapalıdır. Hava sıcaklığı 3 ile 6 derece arasında değişiyor. Rüzgar, hissedilen sıcaklığı daha da düşürüyor. Şehrin dağlık arazisi ve yüksek konumu bu durumu etkiliyor. Vatandaşlar için kışın soğuk yüzü hatırlatılıyor. Kapalı hava koşulları, dışarı çıkarken dikkatli olmayı gerektiriyor.

Erzurum'da bugün çarşaf gibi kapalı bir gökyüzü var. Hafif yerel yağışlar da bekleniyor. Bu koşullar açık havada vakit geçirenler için tehlikeli olabilir. Evden çıkarken kalın giysiler giyilmesi önemli. Şemsiyeyi de unutulmamak gerekmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha umut verici. 24 ve 25 Kasım tarihlerinde sıcaklık 6 ile 10 derece arasında olacak. Ancak hava, yine kapalı kalabilir. Ara ara düşük yoğunlukta yağışlar bekleniyor. Hafta ortasında biraz daha ısınma öngörülüyor. Erken kış günlerine hazırlıklı olmak gerekir.

Erzurum'da bu dönemdeki hava durumu dikkatli olmayı gerektiriyor. Hava sıcaklıkları değişkenlik gösterebilir. Kalın ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Kalabalık ortamlarda sosyal mesafeye dikkat etmek önemlidir. Kış hastalıklarından korunmak için bu önlem etkili olabilir. Dışarıda olmak ve hazırlıklı olmak, bu günlerde önemli hale geliyor.