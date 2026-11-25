25 Kasım 2026 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu kış mevsiminin etkisini gösteriyor. Bugünkü hava serin ve parçalı bulutlu. Sıcaklık 5 ile 10 derece arasında değişiyor. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Açık havada vakit geçirecekler için kalın giysiler öneriyorum. Sabah saatlerinde hissedilen soğuk, gün boyunca devam edecek.

Erzurum'da hava durumu ile ilgili gelecek günlerdeki gelişmelere bakmak önemli. Önümüzdeki birkaç gün sıcaklıklar birkaç derece daha düşecek. Haftanın ortalarına yaklaşırken akşam soğukları artacak. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi bekleniyor. Bu durum gündüz hissedilen serinliği artırabilir.

Soğuk havalarda dışarıda vakit geçirirken önlem almak akıllıca olur. Kalın giysiler giymek, atkı ve bere gibi aksesuarlar kullanmak şart. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeyi unutmamakta fayda var. Soğuk havalar spor ve gezinti planlarınızı etkileyebilir. Akşam saatlerinde soğuklarda kalın giyinmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

Bugün ve gelecek günlerde Erzurum'da hava durumu kışın getirdiği serin etkilerle şekilleniyor. Vücut ısısını korumak için önlemler almak büyük önem taşıyor. Keyifli ve sağlıklı bir yaşam için gerekli tedbirleri almak şart.