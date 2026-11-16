İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve ihaleler karşılığında müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Yusuf Ulutaş’ın evinde yapılan aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro ve 2 milyon 580 bin lira nakit para ele geçirildi. Aramada ayrıca 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe, 17 yüzük, 9 bileklik, 4 saat, 2 lüks marka saat ile çeşitli altın ve ziynet eşyaları bulundu. Ulutaş’ın kiraladığı boş dairede gerçekleştirilen aramada ise 7 milyon dolar ve 400 bin avro nakit para ele geçirildi. Soruşturmada, ihalelerin menfaat sağlanmak istenen şirketler üzerinde kalması amacıyla organizasyon kurulduğu ve ihaleyi alan firma sahiplerinden belediyeden aldıkları hakedişlerin ortalama yüzde 20’si oranında para talep edildiği tespit edildi. Dosyada Topraköz isimli firmanın sahibi Erhan Toprak’ın hakedişlerini alabilmek için ASM İnşaat yetkilisi Salih Yılmaz’ın yeğenine, Esenyurt Seyrantepe’de bulunan bir pastanede 3 milyon lira verdiğine ilişkin ifadeler yer aldı. Tespitlere göre, söz konusu para tesliminin ardından şirketin hakedişleri ödendi. Dosyada ayrıca Erhan Toprak’ın ASM firması sahibi Salih Yılmaz aracılığıyla Yusuf Ulutaş’a para verdiğine yönelik ifadelerin bulunduğu belirtildi.

CAN AKSOY GÖREVDEN ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında aralarında Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı. Esenyurt Belediyesine kayyum olarak atanan Can Aksoy da görevden alınmıştı.

BELEDİYEDE İKİ MÜDÜR VE ULUTAŞ’IN ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü ve İhale Komisyonu Başkanı Hasan Otman, belediye iştiraki ESPAŞ Genel Müdürü İbrahim Albayrak ve Yusuf Ulutaş’ın şoförü Kerem Aslan tutuklandı. Yusuf Ulutaş’a ait olduğu belirtilen paranın bulunduğu evde HTS kaydı tespit edilen Esenyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Çilem Bölük ile Ulutaş’ın sekreteri ise, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Esenyurt Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Güler Çınar da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır