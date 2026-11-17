Kaza, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyreden otomobil ile SUV araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yan yatarken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 2'si çocuk toplam 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, tedbir amacıyla ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır