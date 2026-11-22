Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda Fethiye ilçesinin Karakum Plajı açıklarında özel teknenin battığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı KB-15 borda numaralı Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında deniz yüzeyinde bulunan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağ ve bilinci açık şekilde kurtarıldı. Kurtarılan 4 kişi, Göcek Sahil Güvenlik İskelesi’nde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ambulansı personeline teslim edildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır