Gaziantep'te, 23 Kasım 2026 tarihinde hava durumu ılımandır. Kış mevsimi yaklaşırken sıcaklıklar düşüyor. Bugün sıcaklık 20 derece civarında seyretmektedir. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık artacaktır. Hava genel olarak bulutlu olacaktır. Ara ara hava açılma anları yaşanacaktır.

Gaziantep'te gündüz ve gece sıcaklıkları arasında fark vardır. Günlük sıcaklık ortalaması 19 ile 22 derece arasındadır. Geceleri bu sıcaklık 10 dereceye kadar düşebilir. Dışarıda vakit geçirenler, yanlarında üst giyim bulundurmalıdır. Beklenmedik soğuklarla karşılaşmamak için önlem almak önemlidir. Gün içerisindeki hava durumu değişimlerini takip etmek de faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. Pazartesi ve Salı günleri sıcaklıklar 19 ile 21 derece arasında olacaktır. Salı günü hafif yağış beklenmektedir. Meteorolojik tahminler çarşamba günü havanın soğuyacağını öngörüyor. Gece sıcaklıkları 8 dereceye kadar düşebilir. Soğuk havaya karşı iyi giyinmek önemlidir. Ayrıca evde sıcak kalmak için pencereleri kapalı tutmak gerekir.

Gaziantep hava durumu ılımandır. Önümüzdeki günlerde değişiklikler olabilir. Sıcaklıkların düşmesiyle uygun kıyafet seçmek önemlidir. Evde doğru ısınma yöntemlerini kullanmak da faydalıdır. Hava durumunun dinamik yapısını unutmamalıyız. Güncel bilgileri takip etmek akıllıca bir tercih olacaktır.