Gaziantep’te 25 Kasım 2026 hava durumu oldukça değişken. Şehirde hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında dalgalanıyor. Güne hafif bir serinlikle başlıyor. İlerleyen saatlerde sıcaklıkların hafifçe artması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde hafif bir rüzgar hissediliyor. Gün boyunca güneşin yüzünü göstermesiyle sıcaklık daha tolerable hale geliyor. Bununla birlikte, bazı bölgelerde yer yer hafif yağışlar kendini gösterebilir. Şehirdeki nem oranı ortalama seviyelerde seyrediyor. Bu durum, havanın hafif rahatsız edici bir hissiyat oluşturmasına neden oluyor.

Gaziantep halkı için bugünkü hava nasıl? Birçok kişi rahat bir gün geçirecektir. Fakat aniden bastırabilecek yağışlar ve rüzgarları dikkate almak önemli. Dışarıdayken dikkatli olmakta fayda var. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu göz önünde bulundurmalı. Kalabalık ortamlarda bu hava şartları dikkatli olmayı gerektirebilir. Soğuk algınlıkları gibi hastalıklara karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde Gaziantep’te hava durumunda değişiklikler yaşanabilir. Sıcaklıkların 18 ile 23 derece arasında dalgalanması bekleniyor. Hafta sonunda yağışlı günlerin etkisi hissedilecek. Perşembe ve Cuma günleri hafif yağışlı hava koşulları olacak. Cumartesi günü sıcaklıkların tekrar artması ve güneşin çıkması tahmin ediliyor. Bu nedenle, açık hava planları yapacak olanların hava raporlarını kontrol etmeleri iyi bir fikir.

Gaziantep’te 25 Kasım Çarşamba hava durumu rahat ve hafif değişken. Gündelik hayatı olumsuz etkilemeyecek. Ancak çevrede olumsuz etkiler yaratabilecek yağışlı havalar için dikkatli olunmalı. Sokaklarda yürüyüş yapacakların ve hafta sonu için plan yapanların hava durumunu sürekli takip etmesi önemlidir. Soğuk hava ile ani yağışlar hazırlıksız yakalanmamak için gerekli önlemler alınmalıdır. Uygun bir şemsiye ya da yağmurluk bulundurmak akıllıca olacaktır. Gaziantep’teki hava durumu değişikliklerini göz önünde bulundurarak, gerekli tedbirleri almak önemlidir.