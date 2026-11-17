Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ortak çalışma yürüttü.

Düzensiz göçün önüne geçilmesi ve göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda F.P., B.K., S.K., C.Ç., İ.K.D., Ö.S., C.G., K.Ö., İ.F. ve M.G. yakalanarak gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden İ.K.D., Ö.S., C.G., K.Ö., İ.F. ve M.G. tutuklandı.

Diğer şüpheliler F.P., B.K., S.K. ve C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır