17 Kasım Salı 2026 tarihinde Hatay'daki hava durumu, parçalı bulutlu bir gün öngörüyor. Gün 20 derece civarında başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19 derece seviyelerine düşebilir. Bu değişken hava durumu, Hatay'ın iklimi ile örtüşüyor. Güneşin arada bulutların arkasında kaybolması bekleniyor.

Hatay'da hava genel olarak ılıman ve keyifli. Açık hava aktiviteleri için ideal bir gün. Akşam saatlerinde serin rüzgarlar hissedilmeye başlanacak. Dışarıda kalmayı planlayanların bir hırka veya hafif ceket bulundurmaları yararlı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç bir seyir izleyecek. 18 Kasım'da sıcaklık hafif düşüş yaşayarak 19 derece civarına gerileyebilir. Ardından sıcaklık 19-21 derece arasında değişecek. Hafta ortasında, hava biraz daha serinleşecek. Bu günlerde soğuk algınlığına karşı dikkatli olunmalı.

Hatay’da hava koşulları için bazı önlemler alınabilir. Ani sıcaklık düşüşlerine hazırlıklı olmak önemli. Gün içindeki serin saatlerde dışarıda olanlar kalın giysiler giymeli. Hassas bünyeye sahip bireylerin serin akşam saatlerinde dışarıda bulunmamaları önerilir. Hava değişikliklerini takip etmek hayati bir önem taşıyor. Meteorolojik gelişmeleri göz önünde bulundurmak, günlük programı planlamanızı kolaylaştırabilir.

Hatay’da ılıman hava koşulları bugün, önümüzdeki günlerde soğuyacak. Hava durumu analizlerine göre dışarıda geçireceğiniz zamanlarda giysilerinizi dikkatli seçmelisiniz. Düşen sıcaklıklara karşı hazırlıklı olmak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.