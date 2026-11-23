Bugün, 23 Kasım 2026 tarihinde Hatay'da hava durumu oldukça değişken. Şehir genelinde bulutlu bir hava hâkim. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde serin bir hava var. İlerleyen saatlerde sıcaklık arttıkça hava daha konforlu hale geliyor. Ancak bulutlu hava var. Zaman zaman yerel yağışlar görülebilir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar bu durumu göz önünde bulundurmalı. Hatay'da dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysi almanızı tavsiye ederim.

Hatay hava durumu, mevsim normallerine yakın bir profil sergiliyor. Gün içinde hissedilen sıcaklık yaklaşık 20 derece. Akşam saatlerinde sıcaklık biraz daha düşebilir. Özellikle akşam saatlerinde dışarıda bulunanların kat kat giyinmeleri gerekebilir. Açık havada yapılan etkinliklerde dikkatli olunmalı. Beklenmedik yağışlar planları olumsuz etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da değişken olacak. Salı ve Çarşamba günleri yerel yağışların artması bekleniyor. Sıcaklıklar ise 18 ile 21 derece arasında değişecek. Bu durum, tarım ürünlerini etkileme potansiyeli taşıyor. Çiftçiler için bu günler önemli. Dışarı çıkmayı planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerekiyor. Sürpriz yağışlardan kaçınmak için tedbir almak faydalı olur.

Genel olarak Hatay'da hava durumu, mevsim geçişlerini hissettiriyor. Sıcaklık düşüşü ve artan bulutluluk, kış aylarının yaklaştığını gösteriyor. Vatandaşların hava durumu tahminlerini takip etmesi önemli. Dışarıda daha fazla vakit geçireceklerin giyimleri, aktiviteleri ve planları üzerinde bu değişken hava koşullarını dikkate almaları gerekiyor. Hazırlıklı olmak, genel konforu artırır. Bu, beklenmedik durumlara karşı bir önlem sağlar.