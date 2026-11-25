Hatay hava durumu, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü için dikkat çekici. Şehirde hava koşulları kapalı ve serin. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler kalın giysiler tercih etmelidir. Özellikle sabah saatlerinde serin havadan dolayı giysi seçimini buna göre yapmalısınız. Hava basıncı, yılın bu döneminde alıştığımızdan daha düşük seyrediyor.

Bugünkü hava durumu merak edenler için, gün içinde yoğunlaşan bulutlar yerel yağışlar getirebilir. Bu nedenle, şemsiyenizi evde bırakmamanız faydalı olacaktır. Özellikle öğleden sonra yerel yağışların etkisiyle, havada hissedilen nem oranı artabilir. Dış mekân etkinliklerinizi planlarken bu detayları göz önünde bulundurmalısınız. Tedbirli olmanız da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, bugünkü şartlarla paralel seyredecek gibi görünüyor. Çarşamba günü itibarıyla serin rüzgarlar etkili olacak. Perşembe ve Cuma günlerinde de bu rüzgarlar sürecek. Sıcaklık üç gün boyunca 18 - 21 derece arasında değişecek. Genel olarak serin ve kapalı bir hava hakim olacak. Bölgedeki yüksek nem oranı, akşam saatlerinde havanın daha soğuk hissettirmesine neden olabilir. Dışarıda aktivite yapmayı planlayanlar, giyimde katmanlı bir yaklaşım benimsemelidir.

Gelecek günlerde dışarıda bulunmayı düşünüyorsanız, şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Serin havanın etkili olacağını göz önünde bulundurarak, gün içinde sık sık sıcak içecekler tüketirsiniz. Bu, vücut sıcaklığınızı korumanıza yardımcı olur. Soğuk hava koşulları, zaman zaman sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Kalın kıyafetler giymek ve açık havada fazla zaman harcamamak akıllıca bir tercihtir.

Bugün Hatay’da hava durumu kapalı, serin ve zaman zaman yağışlı geçiyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken hazırlıklı olmak, hava durumuna uygun giysi seçimi yapmak önemlidir. Günlük aktivitelerinizi daha keyifli hale getirebilir. Hatay’da geçireceğiniz bu günlerde umarım hava koşulları sizlere olumlu katkılar sunar.