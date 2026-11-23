Olay, Çorum Hayvan Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samed Sayar ve A.C. ile M.Y. ve E.Y. isimli şüpheliler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında, Samet Sayar ve A.C. tabancayla vurularak yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Samed Sayar, kurtarılamadı.

Polis ekipleri tarafından cinayet şüpheleri M.Y. ve E.Y. de yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır