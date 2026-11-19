Sultanbeyli'de yapımı devam eden inşaatta meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi H.K. hayatını kaybetti. İnşaat alanı havadan görüntülendi.
DHA
Olay, saat 10.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Sefa Sokak'ta yapımı devam eden inşaatta meydana geldi.
DHA
Çalışmalar sırasında yaşanan toprak kayması sonucu işçi H.K. göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DHA
Sokağı şeritle kapatan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken arama kurtarma ekipleri işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
DHA
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından göçükten çıkarılan H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
DHA