Kaza, saat 12.25 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Tacettin Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vedat Toprak ve Sevgi Öksüzoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
DHA
Kazada hafif yaralanan 1 kişi ise ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Muhammed Tacettin Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.