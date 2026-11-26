Kaza, saat 12.25 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Tacettin Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vedat Toprak ve Sevgi Öksüzoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA

YARALI BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada hafif yaralanan 1 kişi ise ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Muhammed Tacettin Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır