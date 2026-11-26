Milli Savunma Bakanlığı, Malatya ve Eskişehir’de kaza kırıma uğrayan S-70 ve Cougar tipi helikopterlere ilişkin, "Malatya ve Eskişehir’de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında meydana gelen kazaların ardından derhal adli ve idari süreçler başlatılmıştır. Kazaların nedenlerini belirlemek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri, her iki ilde inceleme ve araştırmalarını her türlü ihtimali dikkate alarak titizlikle sürdürmektedir" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Bakanlıkta gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, basın toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliğine yönelik faaliyetleri ile savunma sanayisindeki son gelişmeleri aktardı. Tuğamiral Aktürk, 21 Kasım’da meydana gelen silah kazasında yaralanarak şehit olan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün ile 24 Kasım’da Eskişehir’de Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ için Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete başsağlığı diledi.

4 PKK’LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride kalan haftada 4 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

"HUDUTLARIMIZDA BU YIL İÇERİSİNDE ENGELLENEN KİŞİ SAYISI DA 67 BİN 172’YE ULAŞMIŞTIR"

Hudutlarda yürütülen faaliyetler kapsamında yakalanan ve geçişi engellenen şahıslara ilişkin verileri paylaşan Aktürk, "Hudutlarımızda ise 2’si terör örgütü mensubu olmak üzere 601 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 16 bin 922 olmuş, engellenen 2 bin 939 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 67 bin 172’ye ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

"NATO GELİŞTİRİLMİŞ HAVA POLİSLİĞİ GÖREVİ KAPSAMINDA 5 ADET F-16 UÇAĞIMIZ BUGÜN ROMANYA’YA İNTİKAL EDECEKTİR"

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek caydırıcılık kapasitesiyle milli güvenliği teminat altına alırken, dost ve müttefik ülkelerle yürütülen iş birlikleri, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile çok uluslu görevlerdeki etkin rolü sayesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara güçlü katkılar sunmayı sürdürdüğünü belirtti. Aktürk, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca 23-27 Kasım tarihleri arasında Mısır’da icra edilen 2. Türkiye-Mısır Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı’na katılım sağlanmakta, 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Norveç’te düzenlenecek ‘Küresel Güvenlik Üzerine Avrupa Oryantasyon Toplantısı’ ile 2-4 Aralık tarihleri arasında Avustralya’da gerçekleştirilecek ‘Sualtı Savunma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı’na iştirak edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 1 Aralık 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında icra edilecek NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında 5 adet F-16 uçağımız bugün Romanya’ya intikal edecektir" dedi.

"BMGK'NİN, KARAR TASLAĞINI KABUL ETMESİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Gazze’de ağırlaşan kış şartlarının mevcut insani krizi daha da derinleştirdiğini ve Filistin halkının yaşam şartlarını giderek zorlaştırdığını endişeyle takip ettiklerini ifade eden Aktürk, şunları kaydetti:

"Gıda yardımlarının yetersizliğiyle birlikte yardım malzemelerinin girişinin de kısıtlanması, kış mevsiminde barınma ihtiyacının da kritik seviyeye ulaşmasına ve tablonun daha da ağırlaşmasına sebep olmaktadır. İsrail’in devam eden saldırılarıyla katledilen Filistinli sayısı her geçen gün artmakta, hayatta kalan Filistinliler ise yasa dışı yerleşimci terörü nedeniyle kendi topraklarında zulme maruz kalmaktadır. Bölgedeki istikrarsızlık ve kaostan beslenen İsrail’in bu tutumu, uluslararası toplumun da her geçen gün daha fazla tepkisini çekmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsızlık hakkını teyit eden karar taslağını kabul etmesini memnuniyetle karşılamakla birlikte, uluslararası hukuka olan inancı her geçen gün daha fazla zedeleyen İsrail’e karşı uluslararası toplumun daha somut adımlar atması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

"MUHTELİF MİKTARDA KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞIMIZCA KARAYEL KARİNALI BOTUN MUAYENE VE KABUL FAALİYETLERİ TAMAMLANDI"

Yerli ve milli savunma sanayisi tarafından üretilen harp araç, gereç ve mühimmatları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Aktürk, "Son bir hafta içerisinde muhtelif miktarda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca Karayel Karinalı botun muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmış, MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 2,75 inç roket motoru, 81 mm havan mermisi ve 155 mm obüs mühimmatı, savunma sanayisi paydaşlarımıza ise Azak harp başlığı ve 35 mm parçacıklı mühimmat teslim edilmiştir" diye konuştu.

"KIZILELMA İLE DE İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞINI ENVANTERİNE KAZANDIRAN İLK ÜLKE OLMANIN GURURUNU HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisinde kaydedilen gelişmelerin Türkiye’nin savunma alanındaki dışa bağımlılığının azaltılmasına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat kabiliyetlerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağladığını belirterek, "Özellikle son yıllarda hava, kara ve deniz platformları ile insansız sistemler, mühimmat ve ileri teknoloji alanlarında elde edilen kazanımlar, savunma sanayimizin ulaştığı seviyeyi ortaya koymaktadır. Bu kapsamda 2026 yılı içerisinde 4 adet HÜRKUŞ uçağı envanterimize alınmıştır. Kızılelma ile de insansız savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Savunma sanayimizin tüm paydaşlarıyla yürütülen çalışmalar sayesinde yerli ve millî sistemlerimizin geliştirilmesine, çeşitlendirilmesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılmasına kararlılıkla devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.

"MEHMETÇİK KÖYÜMDE" PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin toplumsal dayanışmayı artırmak ve çocukların eğitim ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ‘Mehmetçik Köyümde Projesi’nin hayata geçirilmesinin planlandığını bildirdi. Aktürk, "Proje kapsamında özellikle ulaşılması zor bölgelerdeki köy okulları ziyaret edilerek, öğrencilerimizle eğitici, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bir araya gelinecek, imkânlar dâhilinde eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunacaktır. Bu faaliyetlerle çocuklarımızın moral ve motivasyonlarının artırılması ve Mehmetçik ile milletimiz arasındaki gönül bağının daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

Haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin gündeme dair soruları cevaplandırıldı.

"HELİKOPTER KAZALARININ ARDINDAN DERHAL ADLİ VE İDARİ SÜREÇLER BAŞLATILMIŞTIR"

Malatya ve Eskişehir’de kaza kırıma uğrayan S-70 ve Cougar tipi helikopterlere ilişkin soru üzerine Bakanlık, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağlı birlikler, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmek ve muhafaza etmek amacıyla gece gündüz her türlü hava ve arazi şartında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Malatya ve Eskişehir’de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında meydana gelen kazaların ardından derhal adli ve idari süreçler başlatılmıştır. Kazaların nedenlerini belirlemek üzere görevlendirilen idari tahkikat heyetleri ile kaza kırım ekipleri, her iki ilde inceleme ve araştırmalarını her türlü ihtimali dikkate alarak titizlikle sürdürmektedir. Bunun yanında her iki kaza hakkında ilgili cumhuriyet savcılıkları tarafından adli soruşturmalar da başlatılmıştır. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, kahraman silah arkadaşlarına ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" cevabını verdi.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ, AKDENİZ’DE DENİZ GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Bakanlık, Libya’da saldırıya uğrayan Rus gemisine ilişkin soru üzerine ise, "Rusya-Ukrayna savaşının Akdeniz’e yansımaları ve deniz güvenliği açısından oluşturabileceği risk ve tehditler yakından takip edilmektedir. Uluslararası hukuk uyarınca tarafsız bir devletin kara sularında hasmane faaliyetlerde bulunulması yasaktır. Libya tarafı da Bingazi Limanı ve açıklarında gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırıları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyine taşımıştır. Savaşan tarafların başta sivil gemilerin hedef alınmaması olmak üzere uluslararası hukuk kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir. Ülkemiz, savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesine ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik çabalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Akdeniz’de deniz güvenliği ve seyir emniyetinin sağlanması, deniz yetki alanlarımızın ve kritik altyapılarımızın korunması için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

"ÜLKEMİZ, SOMALİ’NİN KENDİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYABİLECEK KAPASİTEYE ULAŞMASINA, İSTİKRARINA VE EKONOMİK KALKINMASINA YÖNELİK DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEKTİR"

Somali’deki Deniz Kuvvetleri Tesisleri’ne yönelik iş birliğinin Somali’nin deniz güvenliğinin sağlanması ve askeri altyapısının güçlendirilmesi amacı taşıdığını bildiren Bakanlık, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, Somali ile imzalanan ‘Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması’ kapsamında Somali’nin kıyıları, iç suları ve deniz yetki alanlarında terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, kaçakçılık ve diğer güvenlik tehditleriyle mücadele edilmesine, Somali Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığının eğitilmesine ve kapasitelerinin geliştirilmesine, deniz yetki alanlarındaki canlı ve cansız kaynakların ekonomiye kazandırılmasına yönelik destek sağlamaktadır. Temeli atılan deniz kuvvetleri tesisleri de söz konusu iş birliği kapsamında Somali’nin deniz güvenliğinin sağlanması ve askerî altyapısının güçlendirilmesi amacına hizmet etmektedir. Tesislerin kapsamı, tamamlanma takvimi ve ülkemizin üstleneceği görevlere ilişkin çalışmalar Somali makamlarıyla koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. Ülkemiz, Somali’nin kendi güvenliğini sağlayabilecek kapasiteye ulaşmasına, istikrarına ve ekonomik kalkınmasına yönelik desteğini sürdürecektir."

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır