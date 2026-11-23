Bugün, 23 Kasım Pazartesi 2026 tarihinde İstanbul'da hava durumu ılımandır. Sıcaklık, 19 - 22 derece arasında değişmektedir. Genel serinlik, gün içinde hissedilen nemle birleşiyor. Bu durum hafif rüzgarlı bir atmosfer oluşturuyor. Şehrin canlı yapısına hoş bir dokunuş katıyor. Akşam saatlerine yaklaşıldıkça serinlik hissinin artması bekleniyor. Bu gün bahar gibi hissettiriyor. İstanbul'un dinamik yapısıyla birleşince keyifli bir gün geçirmenize olanak tanıyor.

İstanbul'da hava durumu sadece bugüne ait değil. Önümüzdeki günler için de dikkat çekici tahminler var. Yarın, 24 Kasım'da sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Hava koşullarında hafif değişiklikler yaşanacak. Bu dönemde hava biraz daha kapalı geçecek. Sıcaklık, 18 - 21 derece aralığına inebilir. Dışarıda vakit geçirecekseniz, hafif bir ceket almak iyi bir fikir olacaktır. Akşam saatlerinde serin hava rahatsız edici olabilir.

Daha sonraki günlerde, 25 ve 26 Kasım tarihlerinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Hava sıcaklıkları 17 - 20 derece arasına düşecektir. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava şartlarını göz önünde bulundurmalısınız. Kapalı alanlarda vakit geçirmek, dışarıda uzun süre kalmak isteyenler için faydalı olabilir. Şemsiyenizi yanınıza almak, beklenmedik yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

İstanbul'un 23 Kasım günü oldukça keyifli ve ılımandır. Sıcaklıklar dalgalı ve hava koşulları değişkenlik göstermektedir. Dışarıda vakit geçerken bu unsurları hesaba katmak önemlidir. Küçük önlemler almak, keyifli bir gün geçirmenizi kolaylaştıracaktır. Planlarınızı yaparken ilerleyen günlerde hava koşullarını takip etmek akıllıca olacaktır.