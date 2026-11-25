İstanbul'daki hava durumu, 25 Kasım 2026 tarihinde oldukça değişken seyretti. Sabah saatlerinde bulutlu bir hava vardı. İstanbullular, gün boyunca çeşitli hava koşullarına tanıklık etti. Hava sıcaklığı, 19 - 22 derece arasında değişti. Rüzgar, hafif bir esinti şeklinde hissedildi. Dışarı çıkıldığında hafif serin bir hava hissedilecekti. Güneş, zaman zaman bulutlar arasından göründü. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sağlandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kısmen daha ılımlı olabilir. İstanbul’da birkaç gün boyunca hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Rüzgarlı günler görülecek. Bazı günlerde yağışlı hava şartları da olacak. Belirli saatlerde etkili yağışlar, şehir yaşamını doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle hava tahminlerine göz atmakta fayda var. Günlük planlar yaparken ani hava değişimlerine hazırlıklı olmalısınız.

İstanbul’un iklimi, değişken hava koşullarına sahip. Bu nedenle vatandaşların bazı önlemler alması gerekebilir. Özellikle dışarıda vakit geçirecekler için sıcak giyinmek iyi bir tercih olacaktır. Mümkünse günün erken saatlerinde dışarıda olunması mantıklı bir yaklaşımdır. Yağış riski az olan saatleri değerlendirmek faydalı olabilir. Bugün İstanbul’da serin ve değişken bir gün yaşanmakta. Önümüzdeki günlerde de benzer iklim koşullarının devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da yaşayanlar için hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Günlük yaşamı daha konforlu hale getirmek adına bu, dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Uygun kıyafet seçimleri ile dışarı çıkma zamanlarını ayarlamak, keyifli bir gün sağlayabilir. İstanbul'da değişken ve dinamik hava durumu ile karşılaşmanın tadını çıkarabilirsiniz.