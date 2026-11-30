Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ambulansın sürücü tarafındaki camını kıran ve ambulans şoförünü darbeden R.A.Y. adlı şüphelinin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösterilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hiç kimsenin sağlık çalışanlarımıza el kaldırmaya, acil yardım bekleyen bir hastaya ulaşmalarını engellemeye hakkı yok. İzmir’de ambulansı durdurarak sürücü tarafındaki camı kıran ve ambulans sürücüsünü darbeden R.A.Y. adlı şahıs, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alındı. Başarılı çalışmalarından dolayı kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz."

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır