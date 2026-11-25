İzmir'deki hava durumu, değişkenlik gösteriyor. 25 Kasım 2026 tarihine dair tahminlere göre, şehirde sıcaklık 20 derece civarında olacak. Güneşli bir sabah yaşanacak. Öğle saatlerinde az miktarda bulutlanma olabilir. Ancak bu bulutlar, hava olaylarına yol açmayacak. Günün büyük kısmında güneşli hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyredecek. Serin bir akşam geçireceğimiz açık. Bugünkü hava, güneşli ve ılımlı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. Çarşamba gününden sonra, havada yavaş bir soğuma başlayabilir. Hafta sonuna doğru sıcaklık 18 - 20 dereceye inecek. Bazı günlerde hafif yağışlar görülebilir. İklimsel değişim, kış başlangıcı ile örtüşüyor. Sıcaklıklar azalmaya başlayacak. Dışarıda kat kat giyinmekte fayda var. Özellikle sabah ve akşam serin hava göz önünde bulundurulmalı. Vücut ısısını dengede tutmak için uygun kıyafetler seçmek önem taşıyor.

İzmir'deki hava koşullarında açık alanlarda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekir. Sabah ve akşam serinliğinde dışarıda kalanlar, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilir. Hava sıcaklıklarındaki değişkenlik, çocuklar ve yaşlılar için dikkate alınmalı. Beklenmedik hava şartlarında sağlık sorunları yaşamamak için koruyucu önlemler almak önemlidir. Kış mevsimiyle birlikte, sağlık açısından önceden alınan önlemlerle İzmir’in havasının tadını çıkarabilirsiniz.

İzmir'in hava durumu olumlu bir profil sergiliyor. Ancak önümüzdeki günlerde serin geçeceği öngörülüyor. Güncel hava tahminlerine dikkat ederek, sağlığınızı koruyabilirsiniz. İzmir’in doğal güzelliklerini keşfetmeye devam etmek önemlidir.