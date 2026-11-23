Kahramanmaraş hava durumu, 23 Kasım Pazartesi günü için önemli bir konu. Gün içerisinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Genel olarak ılımlı bir hava hakim olacak. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hava kapalı bir görünüm alabilir. Özellikle öğleden sonra yerel hafif yağışlar bekleniyor. Tarım sektörü için bu gelişme olumlu olabilir. Dışarıda vakit geçirenler için hafif rahatsızlık yaratabilir.

Bugünkü hava hakkında bilgi vermek gerekirse, Kahramanmaraş’ta sabah serin, hafif güneşli. Öğle saatlerinde sıcaklık artıyor. Kalın giysilere ihtiyaç yok. Dışarıda vakit geçirmek keyifli olabilir. İlerleyen saatlerde yağış durumları için şemsiye ya da su geçirmeyen mont almak iyi bir fikir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu aşağıdaki gibi. Haftanın ortasında sıcaklıklar hafif düşüş gösterebilir. Bahar sıcaklarının hissedileceği günlerde sıcaklık 18 ila 20 derece arasında kalacak. Akşam saatlerinde ise bu rakam 10 dereceye kadar inebilir. Yağış olasılığı devam edecek. Yerel halkın buna yönelik hazırlıklı olması faydalıdır.

Hava koşulları hakkında değerlendirme yaparken dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkacaklar, hava tahminini göz önünde bulundurmalı. Kalın giysiler ve yağmura karşı koruyucu önlemler almak gerekir. Sağlık açısından soğuk havalarda üşütme riski göz önünde bulundurulmalı. Dışarıda geçirilen süre için önlemler almak mühimdir.

Kahramanmaraş’ın bugünkü hava durumu serin ama güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının hafif düşeceği ve yağış ihtimallerinin varlığına hazırlıklı olmakta fayda var.