Kahramanmaraş, 25 Kasım Çarşamba 2026 tarihinde, serin ve yağışlı bir hava durumu ile karşı karşıya. Hava sıcaklıkları, 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün içinde zaman zaman bulutluluk artacak. Bunun yanı sıra yer yer etkili olan yağışlar hissediliyor. Kahramanmaraş, sabah saatlerinde hafif ıslak bir zemin ile güne başlayacak. İlerleyen saatlerde havanın serinlemesi bekleniyor. Bu sıcaklıkların yanı sıra nem oranı yüksek. Bazı bölgelerde soğuk etkisi artacaktır.

Kahramanmaraş hava durumu, akşam saatlerinde belirgin bir serinlik hissi oluşturacak. Dışarıda geçireceğiniz zamanlar için uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Kalın giyinmek, bu hava şartlarında faydalı olacaktır. Şehrin başlıca noktalarında sürüş zorlukları ve yürüyüş kısıtlamalarına karşı dikkatli olunmalıdır. Yolda giderken ani değişimler olabileceği unutulmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık göstermeyecek gibi görünüyor. Hava yine serin kalacak ve aralıklı yağışlar sürecektir. Haftanın ilerleyen günlerinde benzer bir hava durumu beklenmektedir. Sıcaklıklar, 19 ile 21 derece arasında seyredebilir.

Hava şartlarını göz önünde bulundurarak dışarı çıkmadan hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk gibi önlemler almak konforunuzu artırabilir. Toplanma alanları ve yürüyüş yollarını kullanırken zemin şartlarına dikkat etmek faydalıdır. Kahramanmaraş'taki hava koşullarının böyle devam edeceği düşünülüyor. Aşırı soğuk havalarda açık alanda uzun süre kalmamaya özen gösterilmelidir.

Kahramanmaraş’ta geçireceğiniz günlerde hava durumunu takip etmek önemlidir. Serin ve yağışlı günlere hazırlıklı olmak, hem rahatlık hem de güvenlik sağlar.