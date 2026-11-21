Edinilen bilgilere göre kaza, Başdervişli Mahallesi istikametinde meydana geldi. Emin D. (38) yönetimindeki 46 ANJ 496 plakalı otomobil, virajlı yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI

Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki kayalık şarampole yuvarlanarak dere yatağına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır