Kalp sağlığını korumak için yaşam tarzında köklü değişiklikler yapmak gerektiği düşünülse de küçük günlük alışkanlıklar da önemli olabilir. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde 23 Mart 2026'da yayımlanan bir araştırma, uyku, egzersiz ve beslenmedeki mütevazı farklılıkların kalp ve damar sağlığıyla ilişkisini ortaya koydu. Araştırmacılar, bu üç alandaki küçük değişikliklerin bir arada değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

HER GÜN 11 DAKİKA FAZLA UYKU, 4,5 DAKİKA EGZERSİZ

Araştırmada, İngiltere'deki UK Biobank çalışmasına katılan 53 bin 242 yetişkinin verileri incelendi. Katılımcılar ortalama sekiz yıl boyunca takip edildi. Uyku süreleri ve fiziksel aktiviteleri giyilebilir cihazlarla ölçülürken beslenme alışkanlıkları anketlerle değerlendirildi.

Araştırmanın takip sürecinde kalp krizi, inme ve kalp yetmezliğini kapsayan 2 bin 34 önemli kalp ve damar olayı kaydedildi.

Araştırmacıların istatistiksel modeline göre her gece uyku süresine 11 dakika eklenmesi, günlük orta veya yüksek yoğunluklu fiziksel aktivitenin 4,5 dakika artırılması ve beslenme kalitesinin günde fazladan yaklaşık çeyrek su bardağı sebze tüketimine denk gelecek ölçüde iyileştirilmesi, önemli kalp ve damar olaylarının görülme riskinin yüzde 10 daha düşük olmasıyla ilişkilendirildi.

Bu sonuçlar kalp krizi, inme ve kalp yetmezliği vakalarını kapsıyor.

ÜÇ ALIŞKANLIĞI BİRLİKTE SÜRDÜRENLERDE RİSK FARKI DAHA YÜKSEK

Araştırmada daha sağlıklı alışkanlıklara sahip katılımcılarla yaşam tarzı göstergeleri daha olumsuz olanlar arasında da dikkat çekici bir fark belirlendi. Gecede yaklaşık 8-9 saat uyuyan, günde en az 42 dakika orta veya yüksek yoğunluklu fiziksel aktivite yapan ve görece sağlıklı beslenen kişilerde önemli kalp ve damar olaylarının görülme riski, en olumsuz alışkanlıklara sahip grupla karşılaştırıldığında yüzde 57 daha düşük bulundu.

Araştırmanın başyazarı ve Sydney Üniversitesi araştırmacısı Nicholas Koemel, birkaç küçük değişikliğin aynı anda yapılmasının yaşam tarzında büyük bir dönüşüm gerçekleştirmeye çalışmaktan daha uygulanabilir ve sürdürülebilir olabileceğine dikkat çekti.

UYKU, HAREKET VE BESLENME BİRBİRİNİ ETKİLİYOR

Araştırmacılara göre uyku, fiziksel aktivite ve beslenme birbirinden bağımsız alışkanlıklar değil. Bu alanlardaki değişimler günlük yaşamda birbirini etkileyebiliyor.

Yetersiz uyku iştah düzenini ve besin tercihlerini olumsuz etkileyebilirken yorgunluk nedeniyle fiziksel aktivitenin azalmasına da yol açabiliyor. Düzenli egzersiz uyku kalitesini destekleyebilirken beslenme düzeni de hem uyku hem de hareket için gerekli enerji üzerinde etkili olabiliyor.

Bu nedenle kalp sağlığı değerlendirilirken yalnızca tek bir alışkanlığa odaklanmak yerine uyku, hareket ve beslenmenin birlikte ele alınması önem taşıyor.

ARAŞTIRMA KESİN NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ GÖSTERMİYOR

Araştırmanın önemli sınırlılıklarından biri gözlemsel olması. Bu nedenle elde edilen bulgular, her gün belirtilen sürelerde daha fazla uyumanın, egzersiz yapmanın ve sebze tüketmenin herkesin kalp hastalığı riskini kesin olarak yüzde 10 azaltacağını göstermiyor.

Araştırmacılar ayrıca üç alışkanlığın bir araya geldiğinde birbirlerinin etkisini özel olarak artırdığına ilişkin net bir istatistiksel kanıt elde edemedi. Bulgular, olumlu yaşam tarzı alışkanlıklarının birlikte daha düşük kalp ve damar hastalığı riskiyle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu ilişkinin doğrulanması için müdahale çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor.