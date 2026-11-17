Olay, dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Muratdede köyü yakınlarındaki Hacıbaba Dağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağa kendilerine ait koyunları otlatmaya götüren 18 yaşındaki Ramazan Kıyak, bir süre sonra babası Metin K.’yi telefonla arayarak durumunun iyi olmadığını söyleyip yardım istedi. Bunun üzerine hemen yola koyulan baba Metin K., bir taraftan da oğluna telefonla ulaşmaya çalıştı. Oğlunun telefonlara bakmaması üzerine baba Metin K., bölgedeki diğer yakınları olan çobanları arayarak oğlunun yardım istediğini söyleyerek bakmalarını istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Ramazan Kıyak, yapılan aramalar sonucu dağlık alanda yanında götürdüğü tüfekle birlikte hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, genç çobanın hayatını kaybettiğini belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Kıyak’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç çobanın hayvanlarını otlattığı sırada yanında bulunan tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu vurulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır